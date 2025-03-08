США надали Україні загальну військову допомогу на $69 млрд, — CNN, інфографіка

Как сообщается, США лидируют по военной помощи Украине, на втором месте – Европа.

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Как известно, президент США Дональд Трамп приостановил поставки военной помощи Украине. Это случилось почти сразу после напряженных переговоров с Президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.

Телеканал CNN пишет, что западные союзники ожидают, что Украина сможет поддерживать свой текущий темп боевых действий в течение нескольких недель, прежде чем остановка поставок американской помощи начнет влиять на ситуацию.

Также канал предоставил инфографику помощи Украине от США с 2022 года. Согласно предоставленным данным, США являются крупнейшим поставщиком вооружений для Украины, предоставив $69 млрд помощи. На втором месте ЕС с $54 млрд, другие партнёры суммарно передали $17 млрд.

Отмечается, что некоторые поставки вооружений были с задержками. Из 37 обещанных ПВО в Украину прибыло только 16, а остальные 21 комплекс ещё должны были поставить. С танками наблюдается аналогичная ситуация.

Отметим, что советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил, что идет подготовка к новому раунду переговоров между Соединенными Штатами и Украиной. На вопрос о приостановке обмена разведданными с Украиной Волц сказал, что США «сделали шаг назад, поставили на паузу и пересматривают все аспекты этих отношений».

Позже в Белом доме объяснили, почему приостановили военную помощь Украине.

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