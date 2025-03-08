Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

США надали Україні загальну військову допомогу на $69 млрд, — CNN, інфографіка

17:15, 8 марта 2025
Как сообщается, США лидируют по военной помощи Украине, на втором месте – Европа.
США надали Україні загальну військову допомогу на $69 млрд, — CNN, інфографіка
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, президент США Дональд Трамп приостановил поставки военной помощи Украине. Это случилось почти сразу после напряженных переговоров с Президентом Владимиром Зеленским в Овальном кабинете.  

Телеканал CNN пишет, что западные союзники ожидают, что Украина сможет поддерживать свой текущий темп боевых действий в течение нескольких недель, прежде чем остановка поставок американской помощи начнет влиять на ситуацию.

Также канал предоставил инфографику помощи Украине от США с 2022 года. Согласно предоставленным данным, США являются крупнейшим поставщиком вооружений для Украины, предоставив $69 млрд помощи. На втором месте ЕС с $54 млрд, другие партнёры суммарно передали $17 млрд.

Отмечается, что некоторые поставки вооружений были с задержками. Из 37 обещанных ПВО в Украину прибыло только 16, а остальные 21 комплекс ещё должны были поставить. С танками наблюдается аналогичная ситуация.

 

Отметим, что советник президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил, что идет подготовка к новому раунду переговоров между Соединенными Штатами и Украиной. На вопрос о приостановке обмена разведданными с Украиной Волц сказал, что США «сделали шаг назад, поставили на паузу и пересматривают все аспекты этих отношений».

Позже в Белом доме объяснили, почему приостановили военную помощь Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Украина

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд подтвердил правомерность взыскания с субъекта властных полномочий расходов на правовую помощь при отсутствии почасового расчета и неуплаты гонорара на момент рассмотрения дела

Правомерность взыскания с субъекта властных полномочий расходов истца на юридическую помощь при отсутствии почасового расчета и фактической неуплаты на момент рассмотрения дела – позиция Верховного Суда.

После отмены Хозяйственного кодекса следующим шагом станет полное обновление Гражданского кодекса, – Алексей Мовчан

Заместитель главы комитета Алексей Мовчан, который выступал докладчиком по законопроекту об отмене Хозяйственного кодекса, анонсировал обновление Гражданского кодекса и всех его книг.

Кабмин согласовал законопроект о освобождении от уплаты консульского сбора за удостоверение подлинности подписи переводчика и верности перевода – кого это коснется

Правительство предлагает внести изменения в закон о нотариате в части освобождения от уплаты консульского сбора за нотариальные действия с удостоверением подлинности подписи переводчика или удостоверением верности перевода на украинский язык документов, но это коснется не всех.

Если участник дела указал в жалобе в суд телефон и электронный адрес, он обязан получать уведомления и отвечать на них – Верховный Суд

Заявительница утверждала, что вызов в судебное заседание с помощью SMS-сообщений без ее письменного согласия противоречит предписаниям УПК.

Прокурорам будут платить пенсию за выслугу лет только после увольнения из прокуратуры – комитет согласовал законопроект

Комитет рекомендовал Верховной Раде принять в первом чтении законопроект авторства Галины Третьяковой относительно особенностей пенсионного обеспечения работников прокуратуры.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео