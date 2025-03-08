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Какая ситуация со светом в Одесской области после серии обстрелов

19:22, 8 марта 2025
Ситуация с электроснабжением остается сложной.
Какая ситуация со светом в Одесской области после серии обстрелов
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Как писала «Судебно-юридическая газета», после серии шахедных атак на энергетические объекты ситуация со светом в Одесской области с февраля очень тяжелая. Город Одесса уже несколько недель живет с графиками отключения света.

Отметим, что в ночь на 8 марта российские военные в очередной раз нанесли удар шахедами по Одессе. Под прицелом находились объекты энергетической и гражданской инфраструктуры города.

По данным ДТЭК, ремонтные работы на энергообъектах продолжаются. Несмотря на сложности, энергетикам удалось вернуть свет более чем в 130 тысяч домов.

"Разрушения в результате атак значительны. Часть домов остается без электроснабжения. Продолжаем круглосуточно работать и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть питание в каждый дом", - рассказали в компании.

В Одессе жителям Таирова после серии атак врага свет наконец-то дают без графиков. Ситуация в районе Аркадии, где в последнее время усилились обстрелы, только 7 марта начала улучшаться. После блэкаута людям начали постепенно возвращать свет. В Пересыпском районе, где также было тяжело с энергетикой, ситуация постепенно налаживается.

Ранее мы писали, что ситуация со светом после обстрелов в Одессе обычно разрешается достаточно долго. После шахедной атаки в ночь на 19 февраля в регионе продолжаются отключения электроэнергии.

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Одесса отключение света свет

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