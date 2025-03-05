Одесса без света — враг в четвертый раз за две недели ударил по энергетике, в городе аварийные отключения

Российские войска атаковали шахедами энергообъект региона.

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Ситуация со светом в Одессе остается очень тяжелой. В ночь на 5 марта враг снова атаковал шахедами энергетику Одещины. В ДТЭК отметили, что это уже четвертый удар по энергосистеме региона за две недели.

"Только энергетики получат разрешение от спасателей, начнут аварийно-возобновляемые работы. Битва за свет продолжается", – сообщили в компании.

В Одессе сейчас аварийные отключения света. Трудная ситуация в Пересыпском и Киевском районах города, а также в районе Аркадии.

Последствия прошедших атак продолжают ликвидировать.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что ситуация со светом после обстрелов в Одессе обычно разрешается достаточно долго. После шахедной атаки в ночь на 19 февраля в регионе продолжаются отключения электроэнергии.

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