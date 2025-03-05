Трамп может отменить некоторые пошлины против Канады и Мексики, — министр торговли США Лутник

Говард Лутник считает, что Дональд Трамп, скорее всего, попытается договориться с Канадой и Мексикой «где-то посередине» по поводу таможенных тарифов.

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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность договориться «где-то посередине» с Канадой и Мексикой, чтобы отменить некоторые тарифы, введенные против обеих стран. Об этом заявил министр торговли США Говард Лутник, пишет Fox Business.

Чиновник подчеркнул, что Трамп, скорее всего, попытается найти компромисс с Канадой и Мексикой по тарифам, уделяя внимание Соглашению о свободной торговле между США, Мексикой и Канадой (USMCA), которое было разработано для создания более справедливых торговых условий между странами.

По словам Лутника, Трамп очень внимательно изучает этот вопрос и может «дать что-то канадцам и мексиканцам, но они должны сделать больше».

При этом Лутник добавил, что это «не будет паузой».

«Ничего подобного. Никакой паузы. Но я думаю, что он решит: ты сделаешь больше, а я встречусь с тобой где-то посередине. Мы, вероятно, объявим об этом завтра», — добавил он.

Лутник отметил, что «и мексиканцы, и канадцы» звонили ему по телефону «целый день», пытаясь показать, что «будут стараться».

«Президент слушает (мексиканцев и канадцев – ред.), потому что, вы знаете, он очень справедливый и очень умный. Поэтому я думаю, что он с ними договорится», — сказал он.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», президент США Дональд Трамп заявлял, что с 4 марта он вводит новые пошлины для Канады и Мексики.

Напомним, Мексика введет зеркальные пошлины на американские товары. В Канаде также заявили, что готовят ответ на пошлины США.

Также Дональд Трамп анонсировал введение новых пошлин с 2 апреля для ряда стран.

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