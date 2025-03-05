Трамп може скасувати деякі мита проти Канади та Мексики, — міністр торгівлі США Лутнік

Говард Лутнік вважає, що Дональд Трамп, швидше за все, намагатиметься зійтися з Канадою і Мексикою «посередині» щодо митних тарифів.

Фото: GettyImages

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Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість домовитись «десь посередині» з Канадою та Мексикою, щоб скасувати деякі тарифи, запроваджені проти обох країн. Про це заявив міністр торгівлі США Говард Лутнік, пише Fox Вusiness.

Посадовець наголосив, що Трамп, швидше за все, намагатиметься зійтися з Канадою і Мексикою «посередині» щодо тарифів, приділяючи увагу Угоді про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою (USMCA), яка була розроблена з метою створення більш справедливої торгівлі між країнами.

За словами посадовця, Трамп дуже уважно вивчає це питання, та може «дати щось канадцям і мексиканцям, але вони повинні зробити більше».

При цьому Лутнік додав, що це «не буде паузою».

«Нічого подібного. Ніякої паузи. Але я думаю, що він вирішить, що ти зробиш більше, а я зустрінуся з тобою десь посередині. Ми, ймовірно, оголосимо про це завтра», - додав він.

Лутнік сказав, що «і мексиканці, і канадці» говорили з ним по телефону «цілий день», намагаючись показати, що «будуть старатися».

«Президент слухає (мексиканців і канадців – ред.), тому що ви знаєте, що він дуже справедливий і дуже розумний. Тому я думаю, що він з ними домовиться», - сказав він.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», президент США Дональд Трамп заявляв, що з 4 березня він запроваджує нові мита для Канади та Мексики.

Нагадаємо, Мексика також введе дзеркальні мита на американські товари. У Канаді також заявили, що готують відповідь на мита США.

Також Дональд Трамп анонсував введення нових мит з 2 квітня для низки країн.

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