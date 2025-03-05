В Україні зросла середня зарплатня – хто отримує найбільше

Середня зарплата в Україні за рік зросла на 23%.

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За підсумками 2024 року середня заробітна плата в Україні зросла на 23% порівняно з попереднім роком і становить 21 473 грн. Про це повідомила Державна служба статистики.

Найвищі зарплати зафіксовані у сфері інформації та телекомунікацій — 52 457 грн (+38%), на авіаційному транспорті — 43 938 грн (+40%) та у сфері фінансів і страхування — 41 384 грн (+20%).

Найнижчі середні доходи отримують працівники бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури — 13 142 грн (+20%), у сфері творчості та розваг — 13 143 грн (+15,8%), а також в освіті — 14 593 грн (+17,3%).

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