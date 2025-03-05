В Украине выросла средняя зарплата – кто получает больше всех

Средняя зарплата в Украине за год выросла на 23%.

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По итогам 2024 года средняя заработная плата в Украине выросла на 23% по сравнению с предыдущим годом и составляет 21 473 грн. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Самые высокие зарплаты зафиксированы в сфере информации и телекоммуникаций - 52 457 грн (+38%), на авиационном транспорте - 43 938 грн (+40%) и в сфере финансов и страхования - 41 384 грн (+20%).

Самые низкие средние доходы получают работники библиотек, архивов, музеев и других учреждений культуры - 13 142 грн (+20%), в сфере творчества и развлечений - 13 143 грн (+15,8%), а также в образовании - 14 593 грн (+17,3%).

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