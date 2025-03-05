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Водитель добился отмены штрафа за управление в состоянии опьянения, поскольку патрульные не обеспечили ему признание в медучреждении

16:41, 5 марта 2025
Патрульные не только проигнорировали требование водителя, но и один из полицейских, имея дисциплинарное взыскание в виде выговора, угрожал спецсредствами и грубо высказывался в адрес мужчины, что подтвердили записи из нагрудной камеры и результаты служебного расследования.
Водитель добился отмены штрафа за управление в состоянии опьянения, поскольку патрульные не обеспечили ему признание в медучреждении
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Ровенский апелляционный суд отменил штраф водителю из-за нарушений со стороны полиции. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Инцидент произошел в апреле прошлого года. Ночью патрульные в городе Корец остановили автомобиль «Dacia Logan», за рулем которого находился 25-летний житель Ровненского района.

Водитель отказался проходить проверку на состояние алкогольного опьянения на месте остановки транспортного средства и настаивал на проведении освидетельствования в специализированном медицинском учреждении. Несмотря на требование водителя, полицейские составили административный протокол по ч.1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (далее — КУоАП) и направили его в местный суд. Суд признал водителя виновным по данной статье и назначил ему административное взыскание в виде штрафа в размере 17 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

Адвокат водителя, которого суд привлек к административной ответственности, подал апелляционную жалобу в Ровненский апелляционный суд, требуя отменить решение суда и закрыть производство по делу.

Апелляционный суд, изучив материалы дела и доводы апелляционной жалобы, заслушав участников судебного разбирательства, пришел к выводу о ее удовлетворении, исходя из следующего.

Из видеоматериалов, предоставленных полицейскими, следует, что водитель, отказавшись проходить освидетельствование на месте остановки, требовал пройти обследование в медицинском учреждении. Такое право водителя предусмотрено п.7 раздела I Инструкции о порядке выявления у водителей транспортных средств признаков алкогольного, наркотического или иного опьянения, а также воздействия лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции, утвержденной Приказом Министерства внутренних дел Украины и Министерства здравоохранения Украины от 9 ноября 2015 года № 1452/735.

Патрульные не только проигнорировали требование водителя, но и один из полицейских, который имел действующее дисциплинарное взыскание в виде выговора, безосновательно угрожал применением специальных средств и некорректно высказывался в адрес мужчины. Эти факты подтверждаются видео с нагрудной камеры сотрудника полиции и заключением служебного расследования инцидента.

С учетом этих обстоятельств отсутствуют объективные данные считать, что водитель автомобиля «Dacia Logan» нарушил п.2.5 ПДД Украины, что послужило основанием для привлечения его к ответственности по ч.1 ст. 130 КУоАП.

В деле «Bardera, Messegu and Jabarbo v. Spain» от 06.12.1998 (п. 146) Европейский суд по правам человека установил, что принцип презумпции невиновности требует, в частности, чтобы судьи, выполняя свои обязанности, не начинали рассмотрение дела с предвзятого мнения о виновности лица. Все сомнения в доказанности вины должны толковаться в пользу обвиняемого.

Статья 62 Конституции Украины закрепляет принцип презумпции невиновности, который предусматривает, что никто не обязан доказывать свою невиновность, а также что все сомнения в доказанности вины лица должны трактоваться в его пользу.

Протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 130 КУоАП, составленный в отношении водителя «Dacia Logan», не может быть признан надлежащим доказательством в данном деле в понимании статьи 251 КУоАП. По своей правовой природе он не является самостоятельным бесспорным доказательством, а изложенные в нем обстоятельства должны быть подтверждены другими доказательствами, которые бы доказывали вину лица, привлекаемого к административной ответственности, и не вызывали сомнений у суда.

При этом суд не имеет права самостоятельно искать доказательства вины лица в совершении правонарушения. В противном случае он фактически берет на себя функции обвинения, теряя статус независимого органа правосудия, что является нарушением ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

С учетом того, что водитель не отказывался от прохождения обследования на состояние алкогольного опьянения в медицинском учреждении, а видео с нагрудной камеры полицейского не является непрерывным, не содержит фиксации начала инцидента (момента движения автомобиля «Dacia Logan», его остановки патрульными, предупреждения о видеосъемке, разъяснения причины остановки и выявления признаков алкогольного опьянения), запись зафиксировала предвзятое отношение сотрудника полиции к водителю и его негативные высказывания в его адрес.

Учитывая такие обстоятельства дела, апелляционный суд отменил обжалуемое постановление местного суда и закрыл производство в отношении водителя «Dacia Logan» за отсутствием события и состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУоАП.

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