Водій домігся скасування штрафу за керування у стані сп’яніння, оскільки патрульні не забезпечили йому освідування у медзакладі

Патрульні не лише проігнорували вимогу водія, а й один із поліцейських, маючи дисциплінарне стягнення у вигляді догани, погрожував спецзасобами та грубо висловлювався на адресу чоловіка, що підтвердили записи з нагрудної камери та результати службового розслідування.

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Рівненський апеляційний суд скасував штраф водієві через порушення з боку поліції. Про це повідомляє пресслужба суду.

Подія сталася торік у квітні. Патрульні вночі в місті Корці зупинили автомобіль «Dacia Logan», за кермом якого перебував 25-річний житель Рівненського району.

Водій відмовився проходити огляд на стан алкогольного сп’яніння на місці зупинки транспортного засобу та наполягав на освідуванні у спеціалізованому медичному закладі. Поліцейські, не зважаючи на вимогу водія, склали адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі у тексті — КУпАП) та скерували на розгляд до місцевого суду, який визнав чоловіка винним за цією статтею та наклав на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 17 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на один рік.

Захисник особи, яку суд притягнув до адміністративної відповідальності, оскаржив судове рішення до Рівненського апеляційного суду, просив його скасувати, а провадження у справі закрити.

Апеляційний суд, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, заслухавши учасників судового розгляду, прийшов до висновку про задоволення апеляційної скарги, виходячи з наступного.

Із відеоматеріалів, долучених працівниками поліції, відомо, що водій, відмовившись проходити освідування на місці зупинки, наполягав на проходженні огляду в медичному закладі. Таке право водія транспортного засобу передбачається п.7 розділу І Інструкції про порядок виявлення у водіїв транспортних засобів ознак алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров’я України від 9 листопада 2015 року № 1452/735.

Патрульні поліції не лише проігнорували вимогу водія, але один із поліцейських, який мав діюче дисциплінарне стягнення у виді догани, безпідставно погрожував застосувати спеціальні засоби та некоректно висловлювався в сторону чоловіка, що підтверджується відео з нагрудної камери працівника поліції та висновком службового розслідування цього інциденту.

З огляду на такі обставини, відсутні об’єктивні дані вважати, що водій автомобіля «Dacia Logan» порушив п.2.5 ПДР України, що слугувало підставою для притягнення його до відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП.

У справі «Bardera, Messegu and Jabarbo v.Spain» від 06.12.1998 (п. 146) Європейський суд з прав людини встановив, що принцип презумпції невинності вимагає серед іншого, щоб, виконуючи свої обов’язки, судді не починали розгляд справи з упередженої думки, що особа скоїла правопорушення, яке ставиться їй у провину; всі сумніви стосовно доведеності вини особи, мають тлумачитися на її користь.

Статтею 62 Конституції України закріплений принцип презумпції невинуватості, який передбачає, що ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість, а також, що всі сумніви стосовно доведеності вини особи, мають тлумачитися на її користь.

Протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 130 КУпАП, складений відносно водія «Dacia Logan», не може бути визнаний належним доказом у цій справі в розумінні статті 251 КУпАП, оскільки за своєю правовою природою він не є самостійним беззаперечним доказом, а обставини, викладені в ньому, повинні бути перевірені за допомогою інших доказів, які б підвереджували вину особи, яка притягується до адміністративної відповідальності і не викликали сумніви суду.

При цьому суд не має права самостійно відшукувати докази винуватості особи у вчиненні правопорушення. Адже діючи таким чином, суд неминуче перебиратиме на себе функції обвинувача, позбавляючись статусу незалежного органу правосуддя, що є порушенням ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

З огляду на те, що водій не відмовлявся від огляду на стан алкогольного сп’яніння в медичному закладі, а відео з нагрудної камери поліцейського не є безперервним, не містить відеофіксації початку події, яка мала місце, а саме — з моменту руху автомобіля «Dacia Logan», його зупинки патрульним екіпажем, попередження про здійснення відеофіксації розмови, повідомлення про причини його зупинки і виявлення у нього ознак алкогольного сп’яніння. Натомість запис зафіксував упереджене ставлення працівника поліції до водія і негативне висловлювання в його бік.

Зважаючи на такі обставини справи, апеляційний скасував оскаржувану постанову місцевого суду, а провадження у справі відносно водія «Dacia Logan» закрив за відсутністю події і складу адміністративного правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 130 КУпАП.

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