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Одеса без світла — ворог вчетверте за два тижні вдарив по енергетиці, у місті аварійні відключення

10:43, 5 березня 2025
Російські війська атакували шахедами енергооб'єкт регіону.
Одеса без світла — ворог вчетверте за два тижні вдарив по енергетиці, у місті аварійні відключення
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Ситуація зі світлом в Одесі залишається дуже важкою. В ніч на 5 березня ворог знову атакував шахедами енергетику Одещини. У ДТЕК зазначили, що це вже четвертий удар по енергосистемі регіону за два тижні. 

"Щойно енергетики отримають дозвіл від рятувальників, розпочнуть аварійно-відновлювані роботи. Битва за світло триває", – повідомили у компанії.

Наразі в Одесі аварійні відключення світла. Важка ситуація у Пересипському та Київському районах міста, а також в районі Аркадії. 

 Наслідки минулих атак продовжують ліквідовувати.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що ситуація зі світлом після обстрілів в Одесі зазвичай вирішується досить довго. Після шахедної атаки в ніч на 19 лютого в регіоні тривають відключення електроенергії.

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Одеса електроенергія відключення світла світло шахеди

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