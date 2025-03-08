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Яка ситуація зі світлом на Одещині після серії обстрілів

19:22, 8 березня 2025
Ситуація з електропостачанням залишається складною.
Яка ситуація зі світлом на Одещині після серії обстрілів
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Як писала «Судово-юридична газета», після серії шахедних атак на енергетичні об’єкти ситуація зі світлом на Одещині з грудня дуже важка. Місто Одеса вже кілька тижнів живе з графіками відключень світла.

Зазначимо, що в ніч на 8 березня російські військові в черговий раз завдали удару шахедами по Одесі. Під прицілом були обʼєкти енергетичної та цивільної інфраструктури міста. 

За даними ДТЕК, ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Попри складнощі, енергетикам вдалося повернути світло в понад 130 тисяч осель. 

"Руйнування в результаті атак значні. Частина домівок залишається без електропостачання. Продовжуємо цілодобово працювати і докладаємо максимум зусиль, щоб повернути живлення в кожну оселю", – розповіли у компанії.

В Одесі мешканцям Таїрова після серії атак ворога світло нарешті дають без графіків. Ситуація в районі Аркадії де останнім часом посилилися обстріли, тільки 7 березня почала покращуватися. Після блекауту людям почали поступово повертати світло. У Пересипському районі, де також було важко з енергетикою, ситуація поступово налагоджується.

Раніше ми писали, що ситуація зі світлом після обстрілів в Одесі зазвичай вирішується досить довго. Після шахедної атаки в ніч на 19 лютого в регіоні тривають відключення електроенергії.

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