США надали Україні загальної військової допомоги на $69 млрд, — CNN, інфографіка

Як повідомляється, США лідирують з військової допомоги Україні, на другому місці – Європа.

Фото: Getty Images

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як відомо, президент США Дональд Трамп призупинив постачання військової допомоги Україні. Це сталося майже одразу після напружених переговорів із Президентом Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті.

Телеканал CNN пише, що західні союзники очікують, що Україна зможе підтримувати свій поточний темп бойових дій протягом кількох тижнів, перш ніж зупинення постачання американської допомоги почне впливати на ситуацію.

Також канал надав інфографіку допомоги Україні від США із 2022 року. Згідно з наданими даними, США є найбільшим постачальником озброєнь для України, надавши 69 млрд доларів допомоги. На другому місці ЄС із $54 млрд, інші партнери сумарно передали $17 млрд.

Зазначається, що деякі постачання озброєнь були із затримками. Із 37 обіцяних ППО в Україну прибуло лише 16, а решта 21 комплекс ще мали поставити. Із танками спостерігається аналогічна ситуація.

Зазначимо, що радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що триває підготовка до нового раунду перемовин між Сполученими Штатами та Україною. Водночас на питання про призупинення обміну розвідданими з Україною Волц сказав, що США «зробили крок назад та ставлять на паузу і переглядають усі аспекти цих відносин».

Згодом у Білому домі пояснили, чому призупинили військову допомогу Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.