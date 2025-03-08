Рабочая группа Комитета по вопросам правоохранительной деятельности обсудила законопроект о гарантиях защиты бизнеса

Законопроект о гарантиях защиты субъектов хозяйствования готовится ко второму чтению.

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Председатель Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Сергей Ионушас сообщил, что Рабочая группа Комитета обсудила законопроект о гарантиях защиты субъектов хозяйствования в ходе уголовного производства №12439.

Законопроект готовится ко второму чтению и имеет целью совершенствование гарантий защиты субъектов хозяйствования в рамках уголовного производства.Поддерживая необходимость внедрения дополнительных гарантий для защиты прав, свобод и законных интересов хозяйствующих субъектов во время осуществления уголовного производства, участники Рабочей группы обсудили дискуссионные положения относительно:

- определения оптимального срока действия определения об аресте имущества и дифференциации такого срока по критериям, таким как состав и предмет преступления, цели ареста имущества и т.п.;

- срока ареста вещественных доказательств;

- доступа потерпевшего или стороны потерпевшего к материалам уголовного производства и их право собирать доказательства по делу;

- процедуры и способа фиксации процессуальных действий при обыске, осмотре и обязательном участии специалиста в таких действиях.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 25 февраля приняла за основу законопроект о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс по усовершенствованию гарантий защиты субъектов хозяйствования во время осуществления уголовного производства 12439.

Также мы сообщали, отменят ли «вечные» аресты имущества в уголовных производствах без подозреваемых.

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