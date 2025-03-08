Из-за незаконных соглашений коммунальное предприятие Хмельницкого переплатило 1,3 млн грн за электроэнергию

Энергопоставщик вернет средства в бюджет города.

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Хмельницкое коммунальное предприятие переплатило за электроэнергию 1,3 миллиона гривен из-за заключения незаконных соглашений. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

По данным правоохранителей, еще в 2020 году коммунальное предприятие заключило договор с поставщиком электроэнергии на сумму 2,5 миллиона гривен, документ предусматривал планируемый объем поставки 1 380 000 кВт/ч. Однако в дальнейшем между сторонами было заключено еще 15 дополнительных соглашений, которым безосновательно увеличили стоимость услуги.

Фактически из-за этих договоров сумма переплаты достигла 1,3 миллиона гривен, что является финансовым нарушением.

Обнаружив злоупотребления, правоохранители вмешались. Окружная прокуратура города Хмельницкого подала в суд иск о признании 15 дополнительных соглашений недействительными и взыскании с поставщика излишне уплаченных бюджетных средств. В настоящее время продолжается судебное разбирательство.

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