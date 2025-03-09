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Чи допустимо прийняти на роботу студента, який навчається на денній формі навчання та проходить практику

07:00, 9 березня 2025
За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, але є умови.
Чи допустимо прийняти на роботу студента, який навчається на денній формі навчання та проходить практику
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Управління інспекційної діяльності у Вінницькій області пояснює, чи має право підприємство за наявності вакансії прийняти на роботу студента, який навчається на денній формі навчання та проходить практику.

Зазначається, що це допустимо. Порядок проведення практики студентів вищих навчальних закладів України затверджений наказом Міністерства освіти України від 08.04.1993 № 93, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 30.04.1993 за № 35.

Практика студентів є невід'ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів в вищих навчальних закладах.

За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади, якщо робота на них відповідає вимогам програми практики. При цьому не менше 50 відсотків часу відводиться на загальнопрофесійну підготовку за програмою практики.

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