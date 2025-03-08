В Киеве состоялась встреча дипломатов Украины и Британии — Владимир Зеленский

В субботу, 8 марта, в Киеве состоялась встреча дипломатов Украины и Великобритании. Стороны обсудили шаги, которые могут приблизить мир. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в соцсети X.
«Сегодня в Киеве состоялась встреча дипломатических команд Украины и Великобритании. Очень продуктивно», — заявил Зеленский.
По его словам, во время встречи дипломаты обсудили совместные шаги, которые могут приблизить мир в Украине и ускорить дипломатическую работу.
«Благодарен за поддержку. Украина настроена сделать все как можно быстрее, чтобы можно было завершить эту войну достойным и долгосрочным миром», — добавил Глава государства.
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