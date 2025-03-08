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В ТЦК напомнили особенности военного учета юношей 2008 года рождения

20:16, 8 марта 2025
В ТЦК объяснили, как стать на военный учет и что делать, если не стал на учет вовремя.
В ТЦК напомнили особенности военного учета юношей 2008 года рождения
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Закарпатский ОТЦК и СП напомнил, что юноши, которым в 2025 году исполняется 17 лет, обязаны стать на военный учет с 1 января до 31 июля. Сведения о призывниках будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Как стать на военный учет?

Есть два способа:

- Через электронный кабинет призывника в мобильном приложении «Резерв+» с помощью электронной идентификации.

- Лично в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, предоставив необходимые документы.

Какие документы нужны?

  • Паспорт гражданина Украины.
  • Выписка из реестра территориальной громады о месте проживания.
  • Свидетельство о рождении.
  • ИНН (идентификационный код).
  • Документ об образовании.
  • Справка с места учебы/работы (при наличии).
  • Четыре фотографии 35x45 мм.
  • Другие документы (по необходимости).

Что изменилось?

Отмена военно-врачебной комиссии (ВВК) при постановке на учет. Медосмотр будет проводиться непосредственно перед базовой военной подготовкой или направлением на службу.

Кто НЕ подлежит военному учету?

Не ставятся на учет лица, которые:

  • Отбывают наказание в местах лишения свободы.
  • К которым применены принудительные медицинские меры.

Что делать, если не стал на учет вовремя?

Если по уважительным причинам не удалось встать на учет (болезнь, боевые действия, оккупация), необходимо сделать это при первой возможности.

За нарушение правил военного учета предусмотрена административная ответственность.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», согласно новому закону ежегодно с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, берутся на военный учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов путем:

  • прохождения электронной идентификации и уточнения своих персональных данных средствами электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины;
  • личного прибытия в районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки с представлением необходимых документов, перечень которых устанавливается Министерством обороны Украины.

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ТЦК воинский учет

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