В ТЦК напомнили особенности военного учета юношей 2008 года рождения

Закарпатский ОТЦК и СП напомнил, что юноши, которым в 2025 году исполняется 17 лет, обязаны стать на военный учет с 1 января до 31 июля. Сведения о призывниках будут внесены в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.
Есть два способа:
- Через электронный кабинет призывника в мобильном приложении «Резерв+» с помощью электронной идентификации.
- Лично в территориальном центре комплектования и социальной поддержки, предоставив необходимые документы.
Отмена военно-врачебной комиссии (ВВК) при постановке на учет. Медосмотр будет проводиться непосредственно перед базовой военной подготовкой или направлением на службу.
Не ставятся на учет лица, которые:
Если по уважительным причинам не удалось встать на учет (болезнь, боевые действия, оккупация), необходимо сделать это при первой возможности.
За нарушение правил военного учета предусмотрена административная ответственность.
Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», согласно новому закону ежегодно с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, берутся на военный учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов путем:
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