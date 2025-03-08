Практика судов
  1. В Украине

Какие документы нужно подать для получения разрешения на иммиграцию деятелями науки и культуры

20:34, 8 марта 2025
Государственная миграционная служба напомнила, что право на получение разрешения на иммиграцию имеют деятели науки и культуры, иммиграция которых соответствует интересам Украины.
Какие документы нужно подать для получения разрешения на иммиграцию деятелями науки и культуры
Фото: migrationinukraine.lviv.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная миграционная служба Украины разъяснила, какие документы необходимо подать для получения разрешения на иммиграцию деятелями науки и культуры.

На основании пункта 1 части второй статьи 4 Закона Украины «Об иммиграции» право на получение разрешения на иммиграцию имеют деятели науки и культуры, если их иммиграция соответствует интересам Украины.

Какие документы необходимо подать?

Основанием для подачи заявления является документ, подтверждающий поддержку их ходатайства о предоставлении разрешения на иммиграцию от министерства или другого центрального органа исполнительной власти.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций и Министерство образования и науки в течение месяца определяют, соответствует ли интересам Украины иммиграция иностранных деятелей культуры и науки, которые подали ходатайство о предоставлении разрешения на иммиграцию. В случае положительного заключения заявителю выдается документ о поддержке такого ходатайства.

Письменные заявления о предоставлении разрешения на иммиграцию подаются в бумажной форме:

  • иностранцами и лицами без гражданства, постоянно проживающими за пределами Украины, — в заграничные дипломатические представительства и консульские учреждения Украины за рубежом по месту их постоянного проживания;
  • иностранцами и лицами без гражданства, временно пребывающими / временно проживающими в Украине на законных основаниях, — в территориальный орган или территориальное подразделение ГМС по месту фактического проживания.

Заявление о предоставлении разрешения на иммиграцию и другие документы заявитель подает лично или через законного представителя.

Перечень необходимых документов:

  • оригинал (возвращается после предъявления) и копия действительного паспортного документа иностранца (паспортных документов — в случае наличия у иностранца множественного гражданства) или документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, а также копии страниц паспортного документа иностранца (паспортных документов — в случае наличия множественного гражданства) или лица без гражданства, содержащие личные данные, с переводом на украинский язык, заверенным в установленном порядке, либо копия решения о признании лица без гражданства;
  • перевод на украинский язык страницы паспортного документа иностранца или документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, с личными данными, заверенный в установленном законодательством порядке;
  • оригинал (возвращается после предъявления) и копия документа, подтверждающего законность пребывания/временного проживания на территории Украины (для лиц, подающих заявления в территориальный орган / территориальное подразделение ГМС по месту проживания);
  • документ о месте проживания лица в Украине и за границей;
  • сведения о составе семьи, копия свидетельства о браке (если заявитель состоит в браке);
  • документ, подтверждающий отсутствие хронического алкоголизма, токсикомании, наркомании или инфекционных заболеваний, перечень которых определен центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения;
  • справка об отсутствии судимости в стране гражданской принадлежности и/или в стране постоянного проживания;
  • квитанция об оплате административной услуги.

Стоимость административной услуги за предоставление разрешения на иммиграцию по состоянию на 01.01.2025 составляет 1514,00 грн + 179,74 грн.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

иммигранты миграционная служба Госмиграционная служба

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховной Раде предлагают восстановить систему военных судов

В парламенте зарегистрирован законопроект о восстановлении в Украине системы военных судов.

Государственные служащие категорий «А» и «Б» должны выучить английский язык и свободно общаться на нем — НАГС

После отмены военного положения у госслужащих будет несколько лет, чтобы выучить английский язык.

Отменят ли «вечные» аресты имущества в уголовных производствах без подозреваемых — рабочая группа комитета обсудила законопроект о гарантиях защиты бизнеса

В правоохранительном комитете Верховной Рады при участии НАБУ, САП, СБУ, БЭБ, ОГП и других представителей обсудили законопроект 12439 о гарантиях защиты субъектов хозяйствования во время осуществления уголовного производства.

Верховный Суд подтвердил правомерность взыскания с субъекта властных полномочий расходов на правовую помощь при отсутствии почасового расчета и неуплаты гонорара на момент рассмотрения дела

Правомерность взыскания с субъекта властных полномочий расходов истца на юридическую помощь при отсутствии почасового расчета и фактической неуплаты на момент рассмотрения дела – позиция Верховного Суда.

После отмены Хозяйственного кодекса следующим шагом станет полное обновление Гражданского кодекса, – Алексей Мовчан

Заместитель главы комитета Алексей Мовчан, который выступал докладчиком по законопроекту об отмене Хозяйственного кодекса, анонсировал обновление Гражданского кодекса и всех его книг.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео