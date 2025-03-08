Какие документы нужно подать для получения разрешения на иммиграцию деятелями науки и культуры

Государственная миграционная служба напомнила, что право на получение разрешения на иммиграцию имеют деятели науки и культуры, иммиграция которых соответствует интересам Украины.

Фото: migrationinukraine.lviv.ua

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Государственная миграционная служба Украины разъяснила, какие документы необходимо подать для получения разрешения на иммиграцию деятелями науки и культуры.

На основании пункта 1 части второй статьи 4 Закона Украины «Об иммиграции» право на получение разрешения на иммиграцию имеют деятели науки и культуры, если их иммиграция соответствует интересам Украины.

Какие документы необходимо подать?

Основанием для подачи заявления является документ, подтверждающий поддержку их ходатайства о предоставлении разрешения на иммиграцию от министерства или другого центрального органа исполнительной власти.

Министерство культуры и стратегических коммуникаций и Министерство образования и науки в течение месяца определяют, соответствует ли интересам Украины иммиграция иностранных деятелей культуры и науки, которые подали ходатайство о предоставлении разрешения на иммиграцию. В случае положительного заключения заявителю выдается документ о поддержке такого ходатайства.

Письменные заявления о предоставлении разрешения на иммиграцию подаются в бумажной форме:

иностранцами и лицами без гражданства, постоянно проживающими за пределами Украины, — в заграничные дипломатические представительства и консульские учреждения Украины за рубежом по месту их постоянного проживания;

иностранцами и лицами без гражданства, временно пребывающими / временно проживающими в Украине на законных основаниях, — в территориальный орган или территориальное подразделение ГМС по месту фактического проживания.

Заявление о предоставлении разрешения на иммиграцию и другие документы заявитель подает лично или через законного представителя.

Перечень необходимых документов:

оригинал (возвращается после предъявления) и копия действительного паспортного документа иностранца (паспортных документов — в случае наличия у иностранца множественного гражданства) или документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, а также копии страниц паспортного документа иностранца (паспортных документов — в случае наличия множественного гражданства) или лица без гражданства, содержащие личные данные, с переводом на украинский язык, заверенным в установленном порядке, либо копия решения о признании лица без гражданства;

перевод на украинский язык страницы паспортного документа иностранца или документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, с личными данными, заверенный в установленном законодательством порядке;

оригинал (возвращается после предъявления) и копия документа, подтверждающего законность пребывания/временного проживания на территории Украины (для лиц, подающих заявления в территориальный орган / территориальное подразделение ГМС по месту проживания);

документ о месте проживания лица в Украине и за границей;

сведения о составе семьи, копия свидетельства о браке (если заявитель состоит в браке);

документ, подтверждающий отсутствие хронического алкоголизма, токсикомании, наркомании или инфекционных заболеваний, перечень которых определен центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения;

справка об отсутствии судимости в стране гражданской принадлежности и/или в стране постоянного проживания;

квитанция об оплате административной услуги.

Стоимость административной услуги за предоставление разрешения на иммиграцию по состоянию на 01.01.2025 составляет 1514,00 грн + 179,74 грн.

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