Какие документы нужно подать для получения разрешения на иммиграцию деятелями науки и культуры

20:34, 8 марта 2025
Государственная миграционная служба напомнила, что право на получение разрешения на иммиграцию имеют деятели науки и культуры, иммиграция которых соответствует интересам Украины.
Фото: migrationinukraine.lviv.ua
Государственная миграционная служба Украины разъяснила, какие документы необходимо подать для получения разрешения на иммиграцию деятелями науки и культуры.
На основании пункта 1 части второй статьи 4 Закона Украины «Об иммиграции» право на получение разрешения на иммиграцию имеют деятели науки и культуры, если их иммиграция соответствует интересам Украины.
Какие документы необходимо подать?
Основанием для подачи заявления является документ, подтверждающий поддержку их ходатайства о предоставлении разрешения на иммиграцию от министерства или другого центрального органа исполнительной власти.
Министерство культуры и стратегических коммуникаций и Министерство образования и науки в течение месяца определяют, соответствует ли интересам Украины иммиграция иностранных деятелей культуры и науки, которые подали ходатайство о предоставлении разрешения на иммиграцию. В случае положительного заключения заявителю выдается документ о поддержке такого ходатайства.
Письменные заявления о предоставлении разрешения на иммиграцию подаются в бумажной форме:
- иностранцами и лицами без гражданства, постоянно проживающими за пределами Украины, — в заграничные дипломатические представительства и консульские учреждения Украины за рубежом по месту их постоянного проживания;
- иностранцами и лицами без гражданства, временно пребывающими / временно проживающими в Украине на законных основаниях, — в территориальный орган или территориальное подразделение ГМС по месту фактического проживания.
Заявление о предоставлении разрешения на иммиграцию и другие документы заявитель подает лично или через законного представителя.
Перечень необходимых документов:
- оригинал (возвращается после предъявления) и копия действительного паспортного документа иностранца (паспортных документов — в случае наличия у иностранца множественного гражданства) или документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, а также копии страниц паспортного документа иностранца (паспортных документов — в случае наличия множественного гражданства) или лица без гражданства, содержащие личные данные, с переводом на украинский язык, заверенным в установленном порядке, либо копия решения о признании лица без гражданства;
- перевод на украинский язык страницы паспортного документа иностранца или документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, с личными данными, заверенный в установленном законодательством порядке;
- оригинал (возвращается после предъявления) и копия документа, подтверждающего законность пребывания/временного проживания на территории Украины (для лиц, подающих заявления в территориальный орган / территориальное подразделение ГМС по месту проживания);
- документ о месте проживания лица в Украине и за границей;
- сведения о составе семьи, копия свидетельства о браке (если заявитель состоит в браке);
- документ, подтверждающий отсутствие хронического алкоголизма, токсикомании, наркомании или инфекционных заболеваний, перечень которых определен центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере здравоохранения;
- справка об отсутствии судимости в стране гражданской принадлежности и/или в стране постоянного проживания;
- квитанция об оплате административной услуги.
Стоимость административной услуги за предоставление разрешения на иммиграцию по состоянию на 01.01.2025 составляет 1514,00 грн + 179,74 грн.
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