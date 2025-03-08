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В Минобороны напомнили, кто из военнослужащих обязан подать декларацию

18:27, 8 марта 2025
Ряд категорий военнослужащих обязательно должны ежегодно подавать декларации.
В Минобороны напомнили, кто из военнослужащих обязан подать декларацию
Фото: armyinform.com.ua
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В Украине с 1 января начался этап подачи деклараций за 2024 год. В соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции», лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, обязаны подать декларации до 1 апреля 2025 года через официальный веб-сайт НАПК.

Министерство обороны Украины напомнило, что согласно закону на период действия военного положения некоторые категории военнослужащих освобождены от подачи деклараций, в частности:

  • военнослужащие, проходящие военную службу по контракту (рядового, сержантского, младшего офицерского состава);
  • мобилизованные военнослужащие, резервисты и призванные лица офицерского состава;
  • работники социальной сферы, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта (кроме руководителей).

Субъекты декларирования среди военнослужащих ВСУ старшего и высшего офицерского состава обязаны подать декларации в течение 90 дней со дня прекращения военного положения или увольнения с военной службы.

Однако отдельные категории военнослужащих и государственные служащие в системе Минобороны в обязательном порядке должны подавать декларации даже в условиях военного положения.

Какие категории военнослужащих обязаны ежегодно подавать декларации?

  • министры и их заместители;
  • военнослужащие аппарата Министерства обороны Украины (включая командированных);
  • члены военно-врачебных и врачебно-летных комиссий (включая командированных);
  • военнослужащие ТЦК и СП (кроме лиц рядового состава подразделений охраны);
  • лица, участвующие в закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения или контролирующие их качество.

Как подчеркнул временно исполняющий обязанности руководителя департамента по вопросам предотвращения и выявления коррупции Минобороны полковник юстиции Сергей Степанян, на данный момент для военнослужащих Вооруженных Сил действует отсрочка на подачу деклараций. Вместе с тем закон четко устанавливает перечень лиц среди военнослужащих, которые обязаны ежегодно подавать декларации даже в условиях военного положения.

«Декларирование доходов – это не только требование законодательства, но и важный элемент прозрачности и общественного доверия. В условиях военного положения обязанность подачи деклараций сохраняется лишь для отдельных категорий военнослужащих, перечень которых четко определен законом. Соблюдение этих требований военнослужащими является частью нашей общей ответственности перед государством и гражданами», – подчеркнул Сергей Степанян.

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