В Минобороны напомнили, кто из военнослужащих обязан подать декларацию

В Украине с 1 января начался этап подачи деклараций за 2024 год. В соответствии с Законом Украины «О предотвращении коррупции», лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления, обязаны подать декларации до 1 апреля 2025 года через официальный веб-сайт НАПК.
Министерство обороны Украины напомнило, что согласно закону на период действия военного положения некоторые категории военнослужащих освобождены от подачи деклараций, в частности:
Субъекты декларирования среди военнослужащих ВСУ старшего и высшего офицерского состава обязаны подать декларации в течение 90 дней со дня прекращения военного положения или увольнения с военной службы.
Однако отдельные категории военнослужащих и государственные служащие в системе Минобороны в обязательном порядке должны подавать декларации даже в условиях военного положения.
Какие категории военнослужащих обязаны ежегодно подавать декларации?
Как подчеркнул временно исполняющий обязанности руководителя департамента по вопросам предотвращения и выявления коррупции Минобороны полковник юстиции Сергей Степанян, на данный момент для военнослужащих Вооруженных Сил действует отсрочка на подачу деклараций. Вместе с тем закон четко устанавливает перечень лиц среди военнослужащих, которые обязаны ежегодно подавать декларации даже в условиях военного положения.
«Декларирование доходов – это не только требование законодательства, но и важный элемент прозрачности и общественного доверия. В условиях военного положения обязанность подачи деклараций сохраняется лишь для отдельных категорий военнослужащих, перечень которых четко определен законом. Соблюдение этих требований военнослужащими является частью нашей общей ответственности перед государством и гражданами», – подчеркнул Сергей Степанян.
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