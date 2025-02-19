Обязанность декларирования военнослужащими и членами их семей — НАПК объяснило ключевые аспекты

Декларантами среди военнослужащих являются военные должностные лица ВСУ, Госслужбы спецсвязи и других военных формирований, занимающих штатные должности, связанные с исполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей и специально уполномоченные на выполнение таких обязанностей.

Фото: armyinform.com.ua

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Национальное агентство по предотвращению коррупции напомнило, что обязанность декларирования военнослужащих является не только механизмом предотвращения коррупции, но и элементом укрепления доверия к Силам безопасности и обороны Украины. В ведомстве решили объяснить ключевые аспекты декларирования, которые должны знать военные.

Декларантами серед військовослужбовців є військові посадові особи Збройних Сил України, Державної служби спеціального зв’язку та інших військових формувань, які:

обіймають штатні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків;

спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків відповідно до законодавства.

Ознаки організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій військовослужбовців містяться у приписах ст. 28 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, а їхній зміст наведено за цим посиланням.

«Особа є військовою посадовою особою за умови як постійного, так і тимчасового виконання цих обов’язків, зокрема за розпорядженням уповноважених на те органів або особи. Старші офіцери, які не займають керівних посад, також є суб’єктами декларування, якщо вони спеціально уповноважені на виконання організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків згідно із законодавством або керують окремими ділянками робіт.

Військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні вищого керівництва та не обіймають штатних посад, стають декларантами лише у випадку, коли на них покладаються відповідні організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські обов’язки, закріплені у відповідних документах», - зазначили у НАЗК.

Детальніше про те, хто є декларантом серед військовослужбовців Служби безпеки України, а також про окремі правила декларування для них читайте тут.

Категорії військовослужбовців, на яких не поширюються вимоги фінансового контролю, а також винятки описано тут і тут.

Про відтермінування обов'язку подання декларацій для окремих категорій декларантів, зокрема і військовослужбовців та членів їхніх сімей, а також обставини, за яких відтермінування припиняється, НАЗК писало тут.

Крім того, обов’язок подання декларацій відтерміновано для осіб, які перебувають на лікуванні внаслідок поранення, а також для тих, хто є полоненими та інтернованими. Вони зобов’язані подати декларації не пізніше ніж через 90 днів з дня повернення на підконтрольну Україні територію або завершення лікування.

«В умовах війни, коли наша країна бореться за свою свободу та незалежність, члени родин загиблих захисників і захисниць часто стикаються з надзвичайно важкими обставинами. І процедура декларування може стати для них додатковим психологічним і соціальним викликом. Проте щоб полегшити цей процес, ми вирішили надати кілька практичних рекомендацій для тих, хто опиняється в подібній ситуації, а також відповісти на найбільш наболілі питання — на знак поваги до кожного загиблого захисника і захисниці України…», - наголосили у НАЗК.

Чи втрачають члени родини право на відтермінування декларування в разі загибелі родича, на якого розповсюджувалися окремі правила декларування?

Так, в цьому випадку іншого законодавством не передбачено. Вони зобов’язані подати декларації не пізніше 90 днів з дня загибелі рідного, пояснили у НАЗК.

Відомості про померлого у звітному періоді члена сім’ї не вказуються в декларації, однак відомості про таку особу відображаються у деклараціях попередніх звітних періодів (якщо декларант скористався правом на відтермінування і не подавав декларації за 2021 - 2023 роки)

Також підлягають декларуванню об’єкти декларування, які на будь-якому речовому праві належали померлій у звітному періоді особі у випадку, якщо:

право власності на об'єкти, які належали померлій особі, набуте декларантом або членом його сім’ї (родичами померлого) через спадкування.

декларант або його сім'я володіють чи користуються майном, що належало померлій особі, більше ніж половину днів протягом звітного періоду або на останній день звітного періоду — але за умови, що право володіння чи користування виникло щонайменше за 30 днів до останнього дня звітного періоду.

У НАЗК додали, якщо декларант скористався правом на відтермінування і не подавав декларації за попередні звітні періоди, у разі загибелі родича, на якого розповсюджувалися окремі правила декларування, до 31 грудня звітного періоду, відомості про таку особу відображаються у деклараціях попередніх звітних періодів.

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