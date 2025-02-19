Практика судов
  1. В Украине

Минюст привел порядок нотариального удостоверения для лиц с физическими нарушениями

19:02, 19 февраля 2025
Если человек не может собственноручно подписать документ, то по его поручению в его присутствии и в присутствии нотариуса этот документ может подписать другое лицо, определяемое указанным человеком.
Минюст привел порядок нотариального удостоверения для лиц с физическими нарушениями
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины разъяснило порядок нотариального удостоверения для лиц с физическими нарушениями.

Так в случае, если человек вследствие физического недостатка или болезни не может собственноручно подписать документ, то по его поручению в его присутствии и в присутствии нотариуса этот документ может подписать другое лицо, определяемое указанным человеком. О причинах, по которым лицо не могло подписать документ, указывается в тексте документа и в удостоверительной надписи. Не может подписывать сделку лицо, в пользу или с участием которого он удостоверен.

Если лицо имеет нарушение зрения или по другим причинам не может самостоятельно прочитать документ, нотариус вслух прочитывает ему текст документа, о чем на документе делается соответствующая отметка.

Если лицо имеет нарушение зрения или по другим причинам не может самостоятельно прочитать документ, нотариус вслух прочитывает ему текст документа, о чем на документе делается соответствующая отметка.

В случае, если лицо с нарушениями слуха и/или речи грамотно, оно должно прочитать документ и подписать его. Если она в связи с болезнью или физическим нарушением не может подписать документ, то при совершении нотариального действия обязательно должно присутствовать лицо (сурдопереводчик), владеющее техникой общения с такими людьми, и может подтвердить своей подписью, что содержание сделки, заявления или иного документа соответствует волеизъявлению и действительным намерениям. Подпись лица (сурдопереводчика) проставляется после текста документа.

Подпись лица или его представителя при необходимости свидетеля(ей) или переводчика на нотариальном документе выполняется собственноручно.

Особенности удостоверения завещания

Если завещатель по причине физического нарушения не может собственноручно подписать завещание, по поручению завещателя он может быть подписан другим физическим лицом.

Если не может сам прочитать завещание, его удостоверение должно происходить при не менее двух свидетелях. Свидетелями могут быть только лица с полной гражданской дееспособностью.

Не могут быть свидетелями:

  • нотариус или другое должностное, должностное лицо, удостоверяющее завещание;
  • наследники по завещанию;
  • члены семьи и близкие родственники наследников по завещанию;
  • лица, которые не могут прочесть или подписать завещание.

Свидетели, при которых заверено завещание, зачитывают его вслух и ставят свои подписи на нем.

В текст завещания заносятся сведения о личности свидетелей.

Минюст подчеркнул, что использование факсимильной подписи не допускается.

Кроме того, в отдельных случаях, если лицо не может явиться в помещение государственной нотариальной конторы, в помещение, являющееся рабочим местом частного нотариуса, в помещение органа местного самоуправления, в которых по закону должно происходить совершение нотариального действия, а также если того требуют особенности совершаемого нотариального действия, они могут быть совершены вне указанного.

В таких случаях в удостоверительной надписи и в реестре для регистрации нотариальных действий указывается место совершения нотариального действия (дома, в больнице, по местонахождению юридического лица и т.п.) с указанием адреса, а также причин, по которым нотариальное действие было совершено вне указанных помещений.

минюст нотариус исполнительная надпись нотариуса нотариат Министерство юстиции Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Высший совет правосудия 20 февраля планирует определиться с председателем – ВСП снова может возглавить Григорий Усик

По данным «Судебно-юридической газеты», Высший совет правосудия снова возглавит Григорий Усик.

Для реформирования ГСА будет разработан отдельный закон, но сначала нужно провести ее аудит – Высший совет правосудия

В Высшем совете правосудия считают, что для участия в процедуре реформирования ГСА необходимо привлечь иностранных партнеров Украины.

Комитет рекомендует принять за основу законопроект о гарантиях защиты бизнеса при осуществлении уголовного производства

Законопроект предусматривает, что арест имущества производится на основании решения следственного судьи, суда на срок не более 2 месяцев.

Посол Украины в США Оксана Маркарова: «Пункт из Плана победы Президента Зеленского относительно полезных ископаемых нашел очень позитивный отклик у Президента Трампа и наших партнеров»

Также Украина может, по словам Маркаровой, заинтересовать США агросектором, а дополнительные инвестиции могут существенно увеличить производство пищи.

Через три года Украина может получить судебную систему, которая отвечает потребностям общества и учитывает интересы судей – Совет правосудия

Однако для этого нужно успешно выполнить 117 мероприятий в рамках процесса евроинтеграции.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Валерій Давидюк
    Валерій Давидюк
    заступник голови Господарського суду Житомирської області
  • Олена Соколова
    Олена Соколова
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Віталій Циктіч
    Віталій Циктіч
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва