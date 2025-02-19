Минюст привел порядок нотариального удостоверения для лиц с физическими нарушениями

Если человек не может собственноручно подписать документ, то по его поручению в его присутствии и в присутствии нотариуса этот документ может подписать другое лицо, определяемое указанным человеком.

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Министерство юстиции Украины разъяснило порядок нотариального удостоверения для лиц с физическими нарушениями.

Так в случае, если человек вследствие физического недостатка или болезни не может собственноручно подписать документ, то по его поручению в его присутствии и в присутствии нотариуса этот документ может подписать другое лицо, определяемое указанным человеком. О причинах, по которым лицо не могло подписать документ, указывается в тексте документа и в удостоверительной надписи. Не может подписывать сделку лицо, в пользу или с участием которого он удостоверен.

Если лицо имеет нарушение зрения или по другим причинам не может самостоятельно прочитать документ, нотариус вслух прочитывает ему текст документа, о чем на документе делается соответствующая отметка.

Если лицо имеет нарушение зрения или по другим причинам не может самостоятельно прочитать документ, нотариус вслух прочитывает ему текст документа, о чем на документе делается соответствующая отметка.

В случае, если лицо с нарушениями слуха и/или речи грамотно, оно должно прочитать документ и подписать его. Если она в связи с болезнью или физическим нарушением не может подписать документ, то при совершении нотариального действия обязательно должно присутствовать лицо (сурдопереводчик), владеющее техникой общения с такими людьми, и может подтвердить своей подписью, что содержание сделки, заявления или иного документа соответствует волеизъявлению и действительным намерениям. Подпись лица (сурдопереводчика) проставляется после текста документа.

Подпись лица или его представителя при необходимости свидетеля(ей) или переводчика на нотариальном документе выполняется собственноручно.

Особенности удостоверения завещания

Если завещатель по причине физического нарушения не может собственноручно подписать завещание, по поручению завещателя он может быть подписан другим физическим лицом.

Если не может сам прочитать завещание, его удостоверение должно происходить при не менее двух свидетелях. Свидетелями могут быть только лица с полной гражданской дееспособностью.

Не могут быть свидетелями:

нотариус или другое должностное, должностное лицо, удостоверяющее завещание;

наследники по завещанию;

члены семьи и близкие родственники наследников по завещанию;

лица, которые не могут прочесть или подписать завещание.

Свидетели, при которых заверено завещание, зачитывают его вслух и ставят свои подписи на нем.

В текст завещания заносятся сведения о личности свидетелей.

Минюст подчеркнул, что использование факсимильной подписи не допускается.

Кроме того, в отдельных случаях, если лицо не может явиться в помещение государственной нотариальной конторы, в помещение, являющееся рабочим местом частного нотариуса, в помещение органа местного самоуправления, в которых по закону должно происходить совершение нотариального действия, а также если того требуют особенности совершаемого нотариального действия, они могут быть совершены вне указанного.

В таких случаях в удостоверительной надписи и в реестре для регистрации нотариальных действий указывается место совершения нотариального действия (дома, в больнице, по местонахождению юридического лица и т.п.) с указанием адреса, а также причин, по которым нотариальное действие было совершено вне указанных помещений.