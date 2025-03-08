Глава разведки Германии допускает, что РФ захочет проверить действенность статьи 5 НАТО

По словам Бруно Каля, в случае остановки боевых действий в Украине в ближайшем будущем этот риск возрастет.

Фото: dw.com

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Глава разведывательной службы Германии Бруно Каль предполагает, что россияне размышляют над тем, чтобы испытать коллективные гарантии безопасности НАТО, прописанные в статье 5. Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle, пишет Dpa.

«Мы очень надеемся, что этого не случится… Но мы должны предполагать, что Россия захочет нас испытать, проверить единство Запада», – отметил глава разведывательной службы.

По его словам, время и вероятность такой «проверки» напрямую связаны с тем, как дальше будут развиваться события в российско-украинской войне.

Каль подчеркнул, что если бы война закончилась раньше 2029-2030 года, то Россия смогла бы быстрее стать угрозой для Европы.

«Также возможно, что конкретная угроза или попытка шантажа со стороны России против европейских государств произойдет раньше, чем предполагалось ранее… Более раннее завершение войны в Украине позволило бы россиянам перенаправить свою энергию туда, куда им больше всего хочется – против Европы», – добавил Бруно Каль.

Напомним, статья 5 Североатлантического договора предусматривает, что нападение на одну из стран-членов НАТО считается нападением на всех. В общем смысле, коллективная оборона – это выполнение союзнических обязательств государства по началу военных действий при наступлении условий, соответствующих договору о военном союзе в случае агрессии против одной из сторон оборонного военного союза.

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