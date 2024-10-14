Глава розвідки Німеччини попередив, що рф може напасти на НАТО до 2030 року

Глава розвідки Німеччини Бруно Каль бачить пряму військову загрозу з боку росії.

Фото: tagesschau.de

Керівник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль вважає, що росія буде здатна напасти на територію НАТО протягом найближчих 6 років, пише n-tv.

«Найпізніше до кінця цього десятиліття російські війська будуть в змозі напасти на НАТО», – сказав Каль.

«Кремль розглядає Федеративну Республіку Німеччина як ворога», – додав він, зазначивши, що Німеччина є другою найбільшою країною, яка підтримує Україну, що зазнала вторгнення росії.

«Ми перебуваємо в прямому конфлікті з росією», – сказав він.

За його словами, російський диктатор путін стурбований не лише Україною, але й «насправді створенням нового світового порядку», і спецслужби рф все частіше використовують всі свої засоби «і без жодних докорів сумління».

«Подальша ескалація ситуації є малоймовірною», – заявив глава BND і додав, що політики повинні надати німецьким службам безпеки засоби і повноваження для відвернення цих небезпек.

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