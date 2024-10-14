46 військовослужбовців, які виїхали на відпочинок за кордон, не повернулися назад в Україну

Їх обліковано, як таких, що самовільно залишили військові частини.

Фото: informator.ua

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну 46 українських військовослужбовців, виїхавши на відпочинок за кордон, не повернулися назад. Про це повідомляє «Слідство.Інфо» з посиланням на Міністерство оборони.

Як зазначили у Головному управлінні Військової служби, військовослужбовці можуть перетинати кордон на загальних підставах, якщо мають дозвіл командира військової частини.

При цьому час відпустки не обмежений. Для виїзду за кордон військовослужбовцю необхідно надати лише відповідний документ про дозвіл.

«У період з 24.02.2022 по 30.09.2024 обліковано 46 випадків, коли військовослужбовці не поверталися назад в Україну після відпочинку за кордоном», — йдеться у відповіді Міноборони на відповідний запит журналістів.

У відомстві додали, що таких військовослужбовців обліковано, як таких, що самовільно залишили військові частини.

Водночас Міноборони не повідомляє про порушення законодавства під час перетину кордону військовослужбовцями.

Раніше у Держприкордонслужбі зазначили, що кількість спроб незаконного перетину кордону військовозобов’язаними зменшилася на 20% порівняно з піковим періодом влітку.

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