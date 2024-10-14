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Призов жінок і зменшення віку, — Портников пояснив, що далі може бути з мобілізацією в Україні

15:16, 14 жовтня 2024
Віталій Портников вважає, що у наступні роки війни влада буде змушена піти на зниження мобілізаційного віку та на мобілізацію жінок.
Призов жінок і зменшення віку, — Портников пояснив, що далі може бути з мобілізацією в Україні
Фото: dev.ua
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В Україні можуть ще знизити мобілізаційний вік та почати набирати до війська жінок, якщо війна з росією буде тривати ще кілька років. Таку думку в етері Еспресо висловив журналіст Віталій Портников.

Коментуючи останні повідомлення про те, шо співробітники ТЦК почали ходити з перевірками по концертах, ресторанах та торгово-розважальних центрах у різних містах України, він заявив, що «по розвитку війни це все буде більш жорстким ставати».

«Треба обʼєктивно це розуміти, якщо ми погоджуємося з парадигмою довгої війни, з якої немає виходу, буде потрібна додаткова мобілізація», - сказав журналіст.

За його словами, у наступні роки війни влада буде змушена піти на зниження мобілізаційного віку та на початок призову жінок.

«Я вже неодноразово говорив, буде зменшуватися призовний вік. Не треба мати ілюзій, що цього не буде відбуватися. Якщо війна продовжиться ще два-три роки, буде зменшуватись призовний вік, якщо продовжиться пʼять років будуть призивати жінок», - сказав він.

Портников нагадав, що в Ізраїлі є практика призову жінок і роблять це через велику кількість супротивників, яких має країна.

«Тому людям потрібно готуватися психологічно, що вони не зможуть наступні роки комфортно жити у воюючій країні», - додав Портников.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Верховна Рада ухвалила закон про заборону мобілізації чоловіків до 25 років.

Крім того повідомлялося, що Комітет з нацбезпеки виключив з законопроекту 11379-д право на звільнення вже мобілізованих до 25 років обмежено придатних чоловіків.

Додамо, Львівський окружний адміністративний суд визнав протиправним і скасував наказ начальника ТЦК про призов заброньованого 23-річного чоловіка на військову службу і зобов`язав військову частину виключити солдата зі списків особового складу.

Разом з тим, народний депутат і заступник голови парламентського Комітету з питань нацбезпеки й оборони Єгор Чернєв заявляв, що наразі немає підстав для демобілізації чоловіків віком 18-25 років, які вже служать у війську.

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