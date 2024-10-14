На Житомирщині чоловіка тимчасово обмежили у керуванні авто та оштрафували, але він продовжив їздити без прав — як його покарали

Чоловік проігнорував заборони, сів за кермо та попався правоохоронцям, за що тепер його притягнули до кримінальної відповідальності.

Бердичівський міськрайонний суд ухвалив вирок для 33-річного бердичівлянина, який проігнорував рішення суду та продовжував їздити за кермом без прав. Про це повідомляє пресслужба суду.

Суд визнав його винним в умисному невиконанні постанови суду, що набула чинності (ч. 1 ст. 382 КК України), та призначив покарання – 1 рік позбавлення волі з іспитовим строком 1 рік.

Як встановив суд, обвинувачений у березні цього року був притягнутий до адміністративної відповідальності за те, що будучи тимчасово обмеженим у праві керування, продовжував їздити за кермом свого автомобіля та ще й у стані алкогольного сп′яніння. За це чоловікові було призначено штраф у розмірі 40 800 грн та позбавлено права керування строком на 7 років без вилучення транспортного засобу.

Після того як постанова суду набула чинності, працівники поліції під особистий підпис попередили чоловіка про настання кримінальної відповідальності у разі невиконання вимог постанови.

Та вже наступного дня він, проігнорувавши рішення суду, знову сів за кермо, проте був зупинений правоохоронцями.

Свою вину у вчиненні кримінального правопорушення обвинувачений визнав повністю. Відповідно до санкції ч. 1 ст. 382 КК України покарання передбачає штраф від 500 до 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до трьох років.

Враховуючи те, що обвинувачений на даний час має значну кількість незакінчених виконавчих проваджень зі сплати штрафів на велику суму, суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі. Вирок суду може бути оскаржений протягом 30 днів (справа №274/3799/24).

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