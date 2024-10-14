У Києві підозрюють посадовицю комунального підприємства у закупівлі солі для посипання доріг за збитками на 11,7 млн грн

Закупівля дорожньої солі відбулася з порушенням процедури публічної закупівлі, а предмет торгів не відповідав заявленим стандартам якості.

У Києві оголошено підозру начальниці відділу правової роботи та закупівель «Шляхово-експлуатаційного управління» одного зі столичних районів. Їй інкримінують службову недбалість. Про це повідомляє поліція Києва.

Встановлено, що наприкінці 2023 року столичне комунальне підприємство з ремонту й утримання автомобільних шляхів та споруд на території одного з місцевих районів оголосило про проведення відкритих торгів для закупівлі дорожньої солі.

«Обов’язкова умова під час проведення такого роду закупівель — відповідність матеріалу для боротьби з ожеледицею та снігом на дорогах і тротуарах у зимовий період встановленим державним стандартам. Не зважаючи на відсутність необхідних сертифікатів якості, фігурантка під час розгляду тендерної пропозиції прийняла запит від фірми-учасниці конкурсу», — йдеться у повідомленні.

Вказується, що після перемоги в закупівлях, замовник і профільна компанія уклали між собою договір на поставку майже 1,7 тонн протиожеледної солі, вартістю у понад 11,7 млн грн. Кошти з місцевого бюджету за матеріал, яким взимку комунальні служби мали б обробляти автомобільні дороги, комунальне підприємство перерахувало на рахунки фірми-постачальника одразу після його отримання.

У ході слідства правоохоронці встановили, що закупка дорожньої солі відбулася з порушенням процедури публічної закупівлі, а предмет торгів не відповідав заявленим стандартам якості. Злочинні дії посадовиці спричинили збитки місцевому бюджету на понад 11,7 млн грн.

Начальниці відділу правової роботи та закупівель комунального дорожнього підприємства повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

Наразі тривають подальші слідчо-оперативні заходи для встановлення повного кола осіб, причетних до протиправної діяльності, та притягнення їх до відповідальності.

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