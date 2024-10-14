Одеський порт атакували балістикою — пошкоджені кораблі, є жертва

Пошкоджень зазнали цивільні судна.

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Ворог вдарив балістичною ракетою по Одеському порту. Пошкоджено припортову інфраструктуру та цивільні судна. Про це повідомив віце-прем'єр з відновлення України Олексій Кулеба.

Внаслідок атаки одна людина загинула, ще вісім постраждали. Всі поранені та загиблий - працівники припортової інфраструктури, громадяни України.

Пошкоджень зазнали цивільні судна: "NS Moon" під прапором Белізу та суховантажне судно під прапором Палау "OPTIMA". Рівно тиждень тому “OPTIMA” вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою.

Також під час обстрілу було пошкоджено склад зернових, вантажні крани, складські приміщення, техніка, будівлі філії Адміністрації морських портів, автомобілі.

Прокуратура розпочала розслідування атаки за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що 10 вересня рф завдала удару балістикою по Одещині. Ворог поцілив по портовій інфраструктурі. Станом на сьогодні кількість жертв становить 9 осіб.

Ввечері 12 жовтня Одещина знову була під ударом балістичних ракет.

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