Практика судів
  1. В Україні

Одещину атакували балістикою — в ОВА розповіли про наслідки

16:27, 13 жовтня 2024
Дві ракети вдарили по Одеському району.
Одещину атакували балістикою — в ОВА розповіли про наслідки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Ввечері 12 жовтня Одещина знову була під ударом балістичних ракет. Ворог випустив дві ракети, є постраждалі. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, під атакою був Одеський район. Неважкі поранення отримали декілька людей. Скільки саме — він не уточнив.

"Вчора ввечері також по Одеському району було випущено дві балістичні ракети. На щастя, вони цілей задуманих не досягли, але декілька людей зазнали неважких ушкоджень, їм надана була медична допомога негайно, їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує", — розповів Олег Кіпер.

Нагадаємо, що 10 вересня рф завдала удару балістикою по Одещині. Ворог поцілив по портовій інфраструктурі. Станом на сьогодні кількість жертв становить 9 осіб. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У Верховній Раді та ВККС назвали Громадську раду доброчесності головною загрозою для конкурсу в апеляційні суди

І в парламенті, і в Комісії сумніваються, що Рада доброчесності здатна ефективно виконувати свої повноваження.

Пенсійний фонд закупить програмне забезпечення для оцінки пенсійних прав та обчислення прогнозного розміру пенсії

Кабмін постановою доручив Пенсійному фонду провести закупівлю програмного забезпечення, аби прогнозувати розмір пенсійних виплат.

Верховна Рада прийняла правила виплат родинам зниклих безвісти військовослужбовців

Закон передбачає, що порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або зниклих безвісти, встановлюється Кабміном.

Хто претендує на посаду заступника керівника Секретаріату ВККС – відомі прізвища

На посаду заступника керівника Секретаріату Вищої кваліфікаційної комісії суддів є п’ять претендентів, два кандидати - представники НАЗК.

Заборона підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»: закон і практика

Практика встановлення судом, зокрема ВАКС, тотальної заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» порушує приписи Конституції і КПК – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду