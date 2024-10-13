Одещину атакували балістикою — в ОВА розповіли про наслідки

Дві ракети вдарили по Одеському району.

Ввечері 12 жовтня Одещина знову була під ударом балістичних ракет. Ворог випустив дві ракети, є постраждалі. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

За його словами, під атакою був Одеський район. Неважкі поранення отримали декілька людей. Скільки саме — він не уточнив.

"Вчора ввечері також по Одеському району було випущено дві балістичні ракети. На щастя, вони цілей задуманих не досягли, але декілька людей зазнали неважких ушкоджень, їм надана була медична допомога негайно, їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує", — розповів Олег Кіпер.

Нагадаємо, що 10 вересня рф завдала удару балістикою по Одещині. Ворог поцілив по портовій інфраструктурі. Станом на сьогодні кількість жертв становить 9 осіб.

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