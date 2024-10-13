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Насуваються перші заморозки — стало відомо, чи повернуть графіки відключення світла

13:25, 13 жовтня 2024
В Міненерго наразі не прогнозують відключень світла в зв'язку з похолоданням.
Насуваються перші заморозки — стало відомо, чи повернуть графіки відключення світла
фото з відкритих джерел
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У найближчі дні в деяких регіонах України очікують перші заморозки. Енергетики запевняють, що похолодання не призведе до відновлення графіків відключення електроенергії. 

"Ні не буде графіків, енергосистема на сьогодні працює стабільно. Ті заморозки, які прогнозуються, не будуть протяжними", - сказав заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що початок опалювального сезону визначається місцевими органами влади і настає, коли температура тривалий час залишається нижче +8 градусів.

Також підкреслив, що тривале зниження температури негативно позначається на енергетичній системі, оскільки викликає загальне зростання споживання електрики.

"На сьогодні впроваджено необхідний комплекс заходів, до прикладу, з випередженням графіків проведено всі технічні заходи підготовки функціонування об'єктів атомної генерації. Вже дев'ять блоків є в енергосистемі, що додає нам потужності, додає можливості покривати збільшений попит", - додав Микола Колісник.

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