Синоптики прогнозують сильні заморозки у Львові та області

Як зазначили у ДСНС, ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Джерело фото: Ales Krivec / Unsplash

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У Головному управлінні ДСНС України у Львівській області попередили про сильні заморозки. ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

Там зазначили, що за повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України на території Львівської області 13 жовтня вночі та вранці сильний заморозок 0 – 3°.

По місту Львову: 13 жовтня вночі та вранці сильний заморозок 0 – 2°.

Як писала «Судово-юридична газета», на українців уже у суботу – 12 жовтня – очікує різка зміна погоди. Про це попередила синоптикиня Наталія Діденко.

«На заході, півночі та в багатьох центральних областях України температура повітря становитиме протягом дня +10+15 градусів.

У східних областях, в Криму, на південному сході та на Дніпропетровщині ще побуде тепла погода, +19 / +23 градуси. У неділю й там похолоднішає.

Сильні дощі завтра пройдуть у північних, центральних областях та на Одещині й Херсонщині», - заявила синоптикиня.

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