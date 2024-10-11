Ексдиректора ритуальної служби підозрюють у розтраті 900 тисяч гривень на будівництві колумбарію стіни

Колишніх керівників ритуальної служби Києва підозрюють у фінансових махінаціях на Лісовому кладовищі.

Джерело фото: KyivPolice

Ексдиректора спеціалізованого комунального підприємства ритуальних послуг Київської міської ради та його заступника підозрюють у розтраті бюджетних коштів на будівництво колумбарної стіни на Лісовому кладовищі. Про це повідомляє поліція Києва.

У 2019 році за замовленням комунального підприємства розпочалось будівництво колумбарної стіни — місця для захоронення урн із прахом. Під час складання проєктної документації ексдиректор вніс недостовірні дані щодо вартості клінкерної цегли, а його заступник затвердив акт виконаних робіт. Це призвело до безпідставного перерахування приватній фірмі майже 900 тисяч гривень з бюджету.

Фігурантам справи повідомлено про підозру за фактами розтрати бюджетних коштів. Якщо їх провину буде доведено, їм загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна та забороною обіймати певні посади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.