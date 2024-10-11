Экс-директора ритуальной службы подозревают в растрате 900 тысяч гривен на строительстве колумбария стены

Бывших руководителей ритуальной службы Киева подозревают в финансовых махинациях на Лесном кладбище.

Источник фото: KyivPolice

Экс-директора специализированного коммунального предприятия ритуальных услуг Киевского городского совета и его заместителя подозревают в растрате бюджетных средств на строительство колумбарной стены на Лесном кладбище. Об этом сообщает полиция Киева.

В 2019 году по заказу коммунального предприятия началось строительство колумбарной стены - места для захоронения урн с прахом. При составлении проектной документации экс-директор внес недостоверные данные о стоимости клинкерного кирпича, а его заместитель утвердил акт выполненных работ. Это привело к безосновательному перечислению частной фирме почти 900 тысяч гривен из бюджета.

Фигурантам дела сообщено о подозрении по фактам растраты бюджетных средств. Если их вина будет доказана, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.

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