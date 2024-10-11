Искусственный интеллект лучше человека справляется с обязанностями директора, но беспомощен при форс-мажорах

Эффективность ИИ стремительно падает в условиях с прибытием «черных лебедей» – труднопрогнозируемых масштабных негативных событий, которые могут иметь значительные последствия.

Ученые из Университета Кембриджа проверили, как искусственный интеллект может справиться с обязанностями руководителя компании. Об этом сообщает Harvard Business Review.

Выяснилось, что в большинстве вопросов чат-бот преобладает человек-руководитель, но в одном из аспектов он почти полностью беспомощен.

Эксперимент длился с июля по август этого года и привлек 344 участника. Это были студенты и аспиранты университетов Южной и Восточной Азии, а также руководители одного из местных банков. Нейросети представляла модель Chat GPT-4 от OpenAI.

Симуляция представляла собой упрощенный цифровой дубликат автопрома США, включавший данные о продаже авто, стратегии ценообразования, изменениях на рынке, а также более широкие влияния вроде общих экономических тенденций или влияния Covid-19. Участники эксперимента сталкивались с типичными для гендиректоров этой сферы вызовами и вопросами. Один раунд – один финансовый год.

Цель игры была проста – не допустить своего увольнения с должности советом директоров и увеличивать рыночную капитализацию компании. Каждый раунд мог содержать более 500 000 различных комбинаций решений, а какая-либо четкая формула победы не была предусмотрена.

Искусственный интеллект разрабатывал удачные продукты, повышал их привлекательность, жестко контролировал затраты и не давал расслабляться конкурентам-людям. GPT-4 так хорошо вел дела, что обогнал лучшего студента на три раунда вперед.

Однако эффективность нейросети стремительно падает в условиях с прибытием «черных лебедей» – труднопрогнозируемых масштабных негативных событий, которые могут иметь значительные последствия.

Таким образом, искусственный интеллект хорошо себя с повторяющимися действиями в контролируемой среде. Однако форс-мажоры все же нуждаются в человеческой интуиции и способности предвидеть.

Интересно, что студенты справились с «черными лебедями» лучше всего, в то время как участников-менеджеров и нейросети виртуальный совет директоров увольнял с примерно одинаковой частотой.

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