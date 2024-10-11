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Штучний інтелект краще за людину справляється з обов’язками директора, але не може впоратись із форс-мажорами

19:32, 11 жовтня 2024
Ефективність ШІ стрімко падає в умовах з прибуттям «чорних лебедів» – важкопрогнозованих масштабних негативних подій, що можуть мати значні наслідки.
Штучний інтелект краще за людину справляється з обов’язками директора, але не може впоратись із форс-мажорами
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Вчені з Університету Кембриджу перевірили, як штучний інтелект може впоратися з обов’язками керівника компанії. Про це повідомляє Harvard Business Review.

З’ясувалось, що в більшості питань чатбот переважає людину-керівника, але в одному з аспектів він майже повністю безпорадний.

Експеримент тривав з липня по серпень цього року і залучив 344 учасники. Це були студенти і аспіранти університетів Південної та Східної азії, а також керівники одного з місцевих банків. Нейромережі представляла модель Chat GPT-4 від OpenAI.

Симуляція представляла собою спрощений цифровий дублікат автопрому США, який включав дані про продажі авто, стратегії ціноутворення, зміни на ринку, а також ширші впливи на кшталт загальних економічних тенденцій чи впливу Covid-19. Учасники експерименту зіштовхувались з типовими для гендиректорів цієї сфери викликами та питаннями. Один раунд – один фінансовий рік.

Мета гри була проста — не допустити свого звільнення з посади радою директорів і збільшувати ринкову капіталізацію компанії. Кожен раунд міг містити понад 500 000 різних комбінацій рішень, а якоїсь чіткої формули перемоги не було передбачено.

Штучний інтелект розробляв вдалі продукти, підвищував їх привабливість, жорстко контролював витрати і не давав розслаблятись конкурентам-людям. GPT-4 так добре вів справи, що обігнав найкращого студента на три раунди вперед.

Проте ефективність нейромережі стрімко падає в умовах з прибуттям «чорних лебедів» – важкопрогнозованих масштабних негативних подій, що можуть мати значні наслідки.

Таким чином, штучний інтелект добре себе з повторюваними діями у контрольованому середовищі. Однак форс-мажори все ж потребують людської інтуїції й здатності передбачати.

Цікаво, що студенти справились з «чорними лебедями» найкраще, в той час як учасників-менеджерів і нейромережу віртуальна рада директорів звільняла з приблизно однаковою частотою.

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