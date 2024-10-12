Синоптики прогнозируют сильные заморозки во Львове и области

Как отметили в ГСЧС, ІІ уровень опасности, оранжевый.

Источник фото: Ales Krivec / Unsplash

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В Главном управлении ГСЧС Украины во Львовской области предупредили о сильных заморозках. ІІ уровень опасности, оранжевый.

Там отметили, что по сообщению Львовского регионального центра по гидрометеорологии Украины на территории Львовской области 13 октября ночью и утром сильный заморозок 0 – 3°.

По городу Львову: 13 октября ночью и утром сильный заморозок 0 – 2°.

Как писала «Судебно-юридическая газета», украинцев уже в субботу – 12 октября – ожидает резкое изменение погоды. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

«На западе, севере и многих центральных областях Украины температура воздуха будет составлять в течение дня +10+15 градусов.

В восточных областях, в Крыму, на юго-востоке и на Днепропетровщине еще будет теплая погода, +19/+23 градуса. В воскресенье и там похолодает.

Сильные дожди завтра пройдут в северных, центральных областях и на Одесщине и Херсонщине», - заявила синоптик.

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