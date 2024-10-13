На Полтавщині судитимуть працівників локомотивного депо за розкрадання дизпалива

За кілька місяців зникло понад 5 тисяч літрів.

На Полтавщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно працівників локомотивного депо, які викрадали дизпальне. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, обвинувачені – працівники одного з локомотивних депо регіональної філії "Південна залізниця" акціонерного товариства "Укрзалізниця".

Дев’ять учасників групи та двоє їхніх спільників під час робочих змін зливали пальне з баків тепловозів, а потім перевозили каністри до місця проживання одного з підозрюваних. Викрадене перепродували людям за цінами, нижчими від ринкових.

У такий спосіб від березня до червня 2024-го року викрали майже 5,5 тисяч літрів дизпального. Збитки "Укрзалізниці" – майже 270 тисяч гривень.

Під час обшуків за місцями проживання, у гаражних приміщеннях, автомобілях чоловіків правоохоронці вилучили каністри, в яких зберігалося дизельне пальне, документи, мобільні телефони та інші речові докази.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.