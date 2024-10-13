На Херсонщині бухгалтерка сільради незаконно розтратила майже півмільйона гривень

Під час нарахування премій співробітникам впродовж 2023 року, жінка збільшувала оклади, що не відповідало штатному розпису.

На Херсонщині скерували до суду обвинувальний акт стосовно бухгалтерки сільради, яка незаконно розтратила майже півмільйона гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідство встановило, що 55-річна обвинувачена працювала бухгалтером в одній із сільських рад Херсонського району.

Під час нарахування премій співробітникам впродовж 2023 року, жінка збільшувала оклади, що не відповідало штатному розпису. Крім того, вона безпідставно нараховувала надбавки та доплати, невірно обчислювала кількість відпрацьованих днів, що позначалося на кінцевих виплатах.

Також при обчисленні часу простою працівникам включала не передбачені виплати, такі як надбавки за високі досягнення у праці, виконання особливо важливої роботи та доплати до мінімального розміру заробітної плати. У результаті місцевому бюджету було завдано збитків на суму понад 450 тис. грн.

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