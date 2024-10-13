На Херсонщине бухгалтер сельсовета незаконно растратила почти полмиллиона гривен

Во время начисления премий сотрудникам на протяжении 2023 года женщина увеличивала оклады, что не соответствовало штатному расписанию.

В Херсонской области направили в суд обвинительный акт в отношении бухгалтера сельсовета, которая незаконно растратила почти полмиллиона гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствие установило, что 55-летняя обвиняемая работала бухгалтером в одном из сельских советов Херсонского района.

При начислении премий сотрудникам на протяжении 2023 года женщина увеличивала оклады, что не соответствовало штатному расписанию. Кроме того, она безосновательно начисляла надбавки и доплаты, неверно исчисляла количество отработанных дней, что отражалось на конечных выплатах.

Также при исчислении времени простоя работникам включала не предусмотренные выплаты, такие как надбавки за высокие достижения в труде, выполнение особо важной работы и доплаты к минимальному размеру заработной платы. В результате местному бюджету был нанесен ущерб на сумму более 450 тыс. грн.

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