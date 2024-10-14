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Мужчин от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр Оберег — ТЦК

07:00, 14 октября 2024
Мужчины смогут становиться на учет в качестве призывников без необходимости посещения ТЦК.
Мужчин от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр Оберег — ТЦК
Фото: facebook.com/DonetskOTSKtaSP
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Донецкий областной ТЦК и СП сообщил, что ребят от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр Оберег.

Правительство Украины приняло постановление, позволяющее автоматически проверять и обновлять данные о призывниках, военнообязанных и резервистах.

«Молодые люди от 17 до 25 лет смогут становиться на учет как призывники без необходимости посещения территориальных центров комплектования и прохождения медицинской комиссии. Информация будет автоматически собираться из других государственных реестров, что сэкономит время как работникам ТЦК, так и самим призывникам», - отметили в ТЦК.

Обновленные данные обо всех мужчинах в возрасте от 16 до 60 лет будут получены из реестров Государственной миграционной службы, Министерства юстиции и Администрации Государственной пограничной службы.

В ТЦК подчеркивают, что это позволит избежать случаев, когда повестки посылаются умершим лицам или находящимся под стражей. Также новшество исправит ошибки в персональных данных.

Молодые люди от 16 до 25 лет, оформляющие паспорт, автоматически будут внесены в реестр Оберег без необходимости прохождения военно-врачебной комиссии. Это касается и тех, кто проживает за границей.

Актуальность находящихся за рубежом электронных военных документов для мужчин в возрасте 18-60 лет будет проверяться через взаимодействие с ГМС.

«Это обеспечит точность данных и снизит влияние человеческого фактора на процесс проверки.

Кроме того, ребята до 25 лет будут браться на военный учет без прохождения военно-врачебной комиссии, в том числе находящиеся за границей», - добавили в ТЦК.

 Соответствующие изменения утверждены постановлением Кабмина от 16 августа 2024 г. №932 в виде Порядка реализации экспериментального проекта. О целях указанных изменений ранее подробно писала «Судебно-юридическая газета».

Также мы писали, что Минобороны предлагает изменить порядок постановки на военный учет призывников и отменить комиссии по взятию на военный учет призывников.

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ТЦК Оберег

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