Практика судів
  1. В Україні

Чоловіків від 16 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру Оберіг — ТЦК

07:00, 14 жовтня 2024
Хлопці зможуть ставати на облік як призовники без необхідності відвідування ТЦК.
Чоловіків від 16 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру Оберіг — ТЦК
Фото: facebook.com/DonetskOTSKtaSP
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Донецький обласний ТЦК та СП повідомив, що хлопців від 16 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру Оберіг.

Уряд України ухвалив постанову, що дозволяє автоматично перевіряти та оновлювати дані про призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

«Молоді люди віком від 17 до 25 років зможуть ставати на облік як призовники без необхідності відвідування територіальних центрів комплектування і проходження медичної комісії. Інформація буде автоматично збиратися з інших державних реєстрів, що зекономить час як для працівників ТЦК, так і для самих призовників», - зазначили у ТЦК.

Оновлені дані про всіх чоловіків віком від 16 до 60 років буде отримано з реєстрів Державної міграційної служби, Міністерства юстиції та Адміністрації Державної прикордонної служби.

У ТЦК наголошують, що це дозволить уникнути випадків, коли повістки надсилаються померлим особам або тим, хто перебуває під вартою. Також нововведення виправить помилки в персональних даних.

Молоді люди від 16 до 25 років, які оформлюють паспорт, автоматично будуть внесені до реєстру Оберіг без необхідності проходження військово-лікарської комісії. Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном.

Актуальність електронних військових документів для чоловіків віком 18-60 років, що перебувають за кордоном, буде перевірятися через взаємодію з ДМС.

«Це забезпечить точність даних і зменшить вплив людського фактору на процес перевірки.

Крім того, хлопці до 25 років будуть братися на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії, у тому числі ті, які перебувають за кордоном», - додали у ТЦК.

Відповідні зміни затверджені постановою Кабміну від 16 серпня 2024 р. № 932 у вигляді Порядку реалізації експериментального проекту.  Про мету зазначених змін раніше детально писала «Судово-юридична газета».

Також ми писали, що Міноборони пропонує змінити порядок постановки на військовий облік призовників і скасувати комісії з питань взяття на військовий облік призовників.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ТЦК Оберіг

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Після закінчення конкурсу до Антикорупційного суду очікується ще один конкурс у першу інстанцію суду

Новий конкурс стане можливим у разі, якщо судді першої інстанції ВАКС зможуть стати суддями Апеляційної палати.

Законопроект про збереження забезпечення для дезертирів, які повернулися на службу, входить у суперечність з КПК – ГНЕУ ВР

Верховна Рада схвалила законопроект про гарантії продовження служби військовослужбовцями, які вчинили СЗЧ чи дезертирство, а потім повернулися – але він суперечить порядку звільнення їх від кримінальної відповідальності, визначеному іншим законом.

Склади злочинів будуть визначатися не лише Кримінальним кодексом – Верховна Рада розгляне зміни

До 30 років позбавлення волі чи довічне, а єдина підстава для звільнення від відповідальності – помилування Президентом – Верховна Рада ухвалить окремий закон про міжнародні злочини, який буде діяти паралельно з Кримінальним кодексом.

Присяжні звинуватили суддю в ухвалені рішення всупереч голосам присяжних та внесенні до Реєстру рішення, яке суд не ухвалював

Детективна історія у Святошинському райсуді столиці, в якій доведеться розбиратися Вищій раді правосуддя.

Заборона підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі»: закон і практика

Практика встановлення судом, зокрема ВАКС, тотальної заборони підозрюваному спілкуватися «з усіма на світі» порушує приписи Конституції і КПК – д. ю. н., професор Микола Мельник.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Іван Бандура
    Іван Бандура
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Віктор Гончарук
    Віктор Гончарук
    заступник голови Дніпровського районного суду міста Києва
  • Віталій Попов
    Віталій Попов
    суддя Херсонського окружного адміністративного суду
  • Ярослав Юрчишин
    Ярослав Юрчишин
    голова Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова
  • Олександр Беспалов
    Олександр Беспалов
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду