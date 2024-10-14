Чоловіків від 16 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру Оберіг — ТЦК

Хлопці зможуть ставати на облік як призовники без необхідності відвідування ТЦК.

Фото: facebook.com/DonetskOTSKtaSP

Донецький обласний ТЦК та СП повідомив, що хлопців від 16 до 25 років, що оформлюватимуть паспорт, автоматично внесуть до реєстру Оберіг.

Уряд України ухвалив постанову, що дозволяє автоматично перевіряти та оновлювати дані про призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

«Молоді люди віком від 17 до 25 років зможуть ставати на облік як призовники без необхідності відвідування територіальних центрів комплектування і проходження медичної комісії. Інформація буде автоматично збиратися з інших державних реєстрів, що зекономить час як для працівників ТЦК, так і для самих призовників», - зазначили у ТЦК.

Оновлені дані про всіх чоловіків віком від 16 до 60 років буде отримано з реєстрів Державної міграційної служби, Міністерства юстиції та Адміністрації Державної прикордонної служби.

У ТЦК наголошують, що це дозволить уникнути випадків, коли повістки надсилаються померлим особам або тим, хто перебуває під вартою. Також нововведення виправить помилки в персональних даних.

Молоді люди від 16 до 25 років, які оформлюють паспорт, автоматично будуть внесені до реєстру Оберіг без необхідності проходження військово-лікарської комісії. Це стосуватиметься і тих, хто проживає за кордоном.

Актуальність електронних військових документів для чоловіків віком 18-60 років, що перебувають за кордоном, буде перевірятися через взаємодію з ДМС.

«Це забезпечить точність даних і зменшить вплив людського фактору на процес перевірки.

Крім того, хлопці до 25 років будуть братися на військовий облік без проходження військово-лікарської комісії, у тому числі ті, які перебувають за кордоном», - додали у ТЦК.

Відповідні зміни затверджені постановою Кабміну від 16 серпня 2024 р. № 932 у вигляді Порядку реалізації експериментального проекту. Про мету зазначених змін раніше детально писала «Судово-юридична газета».

Також ми писали, що Міноборони пропонує змінити порядок постановки на військовий облік призовників і скасувати комісії з питань взяття на військовий облік призовників.

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