Коли в Україні востаннє переведуть годинники

Цьогоріч в Україні востаннє переведуть стрілки на зимовий час, після чого переведення скасовуються.

Вже цього місяця Україна востаннє переведе годинники. Стрілки годинника треба буде перевести на годину назад у ніч з 26 на 27 жовтня. Після цього повертатися на літній час українці більше не будуть.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада ухвалила в цілому закон про припинення практики переведення годинників на літній чи зимовий час.

Причиною скасування стали дослідження, які свідчать про негативний вплив зміни часу на здоров'я людей. Зокрема, переведення годинників спричиняє втомлюваність, безсоння, підвищує ризик серцевих нападів та навіть депресій. Також зазначається, що у перші дні після переходу зростає кількість ДТП через зниження концентрації уваги.

Крім того, дослідження показують, що переведення годинників не сприяє значній економії електроенергії, як це вважалося раніше. Тож рішення Верховної Ради спрямоване на збереження здоров'я громадян та підвищення безпеки на дорогах.

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