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Когда в Украине в последний раз переведут часы

11:35, 13 октября 2024
В этом году в Украине последний раз переведут стрелки на зимнее время, после чего перевод отменяется.
Когда в Украине в последний раз переведут часы
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Уже в этом месяце Украина в последний раз переведет часы. Стрелки часов нужно будет перевести на час назад в ночь с 26 на 27 октября. После этого возвращаться на летнее время украинцы больше не будут.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада приняла в целом закон о прекращении практики перевода часов на летнее или зимнее время.

Причиной отмены стали исследования, свидетельствующие о негативном влиянии изменения времени на здоровье людей. В частности, перевод часов вызывает утомляемость, бессонницу, повышает риск сердечных приступов и даже депрессий. Также отмечается, что в первые дни после перехода растет количество ДТП из-за снижения концентрации внимания.

Кроме того, исследования показывают, что перевод часов не способствует значительной экономии электроэнергии, как это считалось ранее. Так что решение Верховной Рады направлено на сохранение здоровья граждан и повышение безопасности на дорогах.

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