В Полтавской области будут судить работников локомотивного депо за хищение дизтоплива

Через несколько месяцев исчезло более 5 тысяч литров.

На Полтавщине направили в суд обвинительный акт в отношении похищавших дизтопливо работников локомотивного депо. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, обвиняемые – работники одного из локомотивных депо регионального филиала "Южная железная дорога" акционерного общества "Укрзализныця".

Девять участников группы и двое их сообщников во время рабочих смен сливали горючее из баков тепловозов, а затем перевозили канистры к месту жительства одного из подозреваемых. Похищенное перепродавали людям по ценам ниже рыночных.

Таким образом с марта по июнь 2024 года похитили почти 5,5 тысяч литров дизтоплива. Убытки "Укрзализныци" – почти 270 тысяч гривен.

Во время обысков по местам жительства, в гаражных помещениях, автомобилях мужчин правоохранители изъяли канистры, в которых хранилось дизельное топливо, документы, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства.

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