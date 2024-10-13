Надвигаются первые заморозки — стало известно, вернут ли графики отключения света

В Минэнерго пока не прогнозируют отключения света в связи с похолоданием.

В ближайшие дни в некоторых регионах Украины ожидают первые заморозки. Энергетики уверяют, что похолодание не приведет к возобновлению графиков отключения электроэнергии.

"Нет, не будет графиков, энергосистема на сегодняшний день работает стабильно. Те прогнозируемые заморозки не будут протяженными", - сказал заместитель министра энергетики Николай Колесник в эфире телемарафона.

Он отметил, что начало отопительного сезона определяется местными органами власти и наступает, когда температура длительно остается ниже +8 градусов.

Также подчеркнул, что длительное понижение температуры отрицательно сказывается на энергетической системе, поскольку вызывает общий рост потребления электричества.

"На сегодняшний день внедрен необходимый комплекс мероприятий, к примеру, с опережением графиков проведены все технические мероприятия подготовки функционирования объектов атомной генерации. Уже девять блоков есть в энергосистеме, которая придает нам мощности, придает возможности покрывать увеличенный спрос", - добавил Николай. Колесник.

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