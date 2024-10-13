Одесскую область атаковали баллистикой — в ОВА рассказали о последствиях

Две ракеты ударили по Одесскому району.

Вечером 12 октября Одесская область снова находилась под ударом баллистических ракет. Враг выпустил две ракеты, есть пострадавшие. Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Одесского ОВА Олег Кипер.

По его словам, под атакой находился Одесский район. Нетяжелые ранения получили несколько человек. Сколько именно – он не уточнил.

"Вчера вечером также по Одесскому району были выпущены две баллистические ракеты. К счастью, они целей задуманных не достигли, но несколько человек получили нетяжкие повреждения, им оказана медицинская помощь немедленно, их жизни и здоровью ничего не угрожает", - рассказал Олег Кипер.

Напомним, что 10 сентября рф нанесла удар баллистикой по Одесской области. Враг попал по портовой инфраструктуре. На сегодня количество жертв составляет 9 человек.

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