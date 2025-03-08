Пять часов доставали три автомобиля, которые провалились под асфальт на Печерске — фото

Событие произошло в Печерском районе Киева, в труднодоступном для крупногабаритной техники месте.

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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», 8 марта на Печерске, в Музейном переулке, под асфальт провалилось несколько автомобилей.

В КГГА сообщили, что спасатели КАРС достали три автомобиля из провала. Работы длились более 5 часов.

«Событие произошло в Печерском районе, в труднодоступном для крупногабаритной техники месте», — отметили в сообщении.

Всего было задействовано 14 спасателей и 4 единицы техники КАРС.

Также использовали ручные тяговые лебедки, гидравлические подушки, деревянные доски, толстые тросы, чтобы минимизировать повреждения автомобилей.

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