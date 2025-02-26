Кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску отримав підписку про невиїзд на 60 днів

Джорджеску не має права з'являтися в ЗМІ та розміщувати контент у соцмережах.

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Кандидат у президента Румунії Келін Джорджеску отримав підписку про невиїзд на 60 днів у межах судового контролю. Йому також заборонили розміщення контенту у соцмережах. Про це повідомляє телеканал Realitatea TV.

Зазначається, що Джорджеску обвинувачують у шести злочинах, зокрема в поширенні неправдивої інформації.

Джорджеску не має права з'являтися в ЗМІ, створювати акаунти в соціальних мережах, носити зброю або залишати країну.

Раніше стало відомо, що у Румунії затримали Келіна Джорджеску та доставили на допит у генеральну прокуратуру.

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