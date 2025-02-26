Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску получил подписку о невыезде на 60 дней

Джорджеску не имеет права появляться в СМИ и размещать контент в соцсетях.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кандидат у президента Румынии Кэлин Джорджеску получил подписку о невыезде на 60 дней в рамках судебного контроля. Ему также запретили размещение контента в соцсетях. Об этом сообщает телеканал Realitatea TV.

Джорджеску обвиняют в шести преступлениях, в том числе в распространении ложной информации.

Джорджеску не имеет права появляться в СМИ, создавать аккаунты в социальных сетях, носить оружие или покидать страну.

Ранее стало известно, что в Румынии задержан Кэлин Джорджеску и доставлен на допрос в генеральную прокуратуру.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.