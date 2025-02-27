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В Хмельницкой области двух мужчин обязали выплатить почти 230 тысяч гривен ущерба за незаконную порубку леса

09:17, 27 февраля 2025
Двое мужчин, занимавшихся незаконной порубкой деревьев, возместят средства в местные бюджеты общин.
В Хмельницкой области двух мужчин обязали выплатить почти 230 тысяч гривен ущерба за незаконную порубку леса
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Житель Изяслава незаконно вырубил деревья почти на 110 тысяч гривен. Аналогичное преступление совершил и житель Пленного. Мужчины получили приговоры и теперь возместят средства в местные бюджеты общин. Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура.

Отмечается, что в прошлом году в феврале 56-летний житель Изяслава при отсутствии предусмотренного действующим законодательством разрешения совершил незаконную порубку деревьев породы граб на территории Лютарского лесничества. Этим нанес материальный ущерб государству на сумму почти 110 тысяч гривен.

Прокуроры обратились с исковым заявлением в суд о взыскании с мужчины вреда, причиненного незаконными действиями последнего. Судом признан виновным изяславчанин в незаконной порубке деревьев (ч. 4 ст. 246 УК Украины). Требование прокуроров было удовлетворено в полном объеме.

Также ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с установлением испытательного срока в год.

Еще один житель города Полонное уплатит в бюджет более 117 тыс. грн ущерба, причиненного аналогичными действиями. Он совершил незаконную порубку дубов на защитных лесонасаждениях регионального филиала «Юго-Западной железной дороги».

Средства подлежат возврату в бюджеты Изяславского и Полонского городских советов соответственно.

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